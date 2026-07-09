Миллиардный иск: как подрядчики из Сочи у города деньги украли

Миллиардный иск: как подрядчики из Сочи у города деньги укралиЧетвёртый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы фигурантов (которых больше двадцати) дела о краже бюджетных денег при стройке школы в Сочи.
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