Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 808 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Послать грязную брмбу на куев!!!Украинцы рассказа...
  • Ильдус Мамлеев
    Выйти через Днепропетровск на Виницу, силами Северо корейского экспедиционного корпуса тыщ эдак в 200-250, от туда на...Как и когда русск...
  • Евгений Черкашин
    Надо в своей стране памятники осматривать.Русские туристы з...

Спор из-за Калининграда: ответ Чепы на заявления президента Литвы

Спор из-за Калининграда: ответ Чепы на заявления президента Литвы

Алексей Чепа, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, ответил на притязания президента Литвы Гитанаса Науседы о Калининграде, напомнив о серьезности попыток изменить территориальную целостность России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Калиниградская область,это бывшая Пруссия,никакого отнощения к литовцам,латышам и эстонцам не имеет.Это тупые крестьяне у которых нет и не было ничего!
Ответить
21 час.
Eduard
Совсем хуторяне обнаглели!
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх