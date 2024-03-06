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Рискуют 85% мужчин: названы причины возникновения простатита

Рискуют 85% мужчин: названы причины возникновения простатита

Простатит является наиболее распространенной патологией мочеполовой системы у взрослых мужчин. Он может быть острого или хронического типа, проявляется болями в области промежности, частым мочеиспусканием, неприятными ощущениями при мочеиспускании и другими симптомами.

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