Hyundai представляет первый в мире бесшумный боевой танк с водородным двигателем

Художественное представление нового Hyundai Rotem MBT/Hyundai Ротем Новости дня за сегодня сообщают, что Южная Корея может стать первой страной, которая разработает и применит основные боевые танки, полностью работающие на водородных топливных элементах.
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