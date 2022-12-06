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WP: Граждане США резко изменили позицию по переговорам России и Украины

WP: Граждане США резко изменили позицию по переговорам России и Украины

Руководство Соединенных Штатов Америки нужно призвать Украину как можно скорее заключить мирное соглашение с Российской Федерации, сообщает The Washington Post со ссылкой на результаты опроса простых граждан США, проголосовавших за этот вариант.

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