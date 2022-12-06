WP: Граждане США резко изменили позицию по переговорам России и Украины

Руководство Соединенных Штатов Америки нужно призвать Украину как можно скорее заключить мирное соглашение с Российской Федерации, сообщает The Washington Post со ссылкой на результаты опроса простых граждан США, проголосовавших за этот вариант.
Руководство Соединенных Штатов Америки нужно призвать Украину как можно скорее заключить мирное соглашение с Российской Федерации, сообщает The Washington Post со ссылкой на результаты опроса простых граждан США, проголосовавших за этот вариант.
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