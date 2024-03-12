8 способов избавиться от кошачьего запаха в квартире и доме

Если питомец оставил за собой пахучий след, действовать нужно как можно скорее. Хуже, если в квартире застарелый кошачий запах, но выход есть и в этом случае Есть мнение, что с большинством плохих запахов, в том числе кошачьих, может справиться регулярная уборка.
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