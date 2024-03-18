Путин набирает 88% по итогам обработки 100% протоколов в Волгоградской области

Кандидат в президенты РФ, действующий глава страны Владимир Путин набирает 88% голосов после обработки 100% протоколов на выборах президента в Волгоградской области, следует из данных избирательной комиссии региона.
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