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ОСН: для девочек нужно выбирать подарки, исходя из их возраста

ОСН: для девочек нужно выбирать подарки, исходя из их возраста

При выборе новогоднего подарка для девочки специалисты рекомендуют ориентироваться на возраст. При этом они отмечают, что большинство девочек любят "все светящееся, разноцветное и красивое", поэтому вариантов подарка или дополнением к нему могут стать, к примеру, переливающийся разными цветами ночник или набор для творчества, пишет Общественная Служба Новостей.

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