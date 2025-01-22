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Закон, порядок, государство

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На юге Красноярского края сотрудники Госавтоинспекции пришли на помощь водителю, застрявшему в мороз на загородной трассе

В середине января в Идринском районе Красноярского края на автодороге Минусинск - Новоселово-Идринское экипаж дорожно-патрульной службы МО МВД России «Краснотуранский» во время несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения обнаружил автомобиль ВАЗ, застрявший в снегу.

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