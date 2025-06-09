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На всей территории Украины ночью 9 июня объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины ночью 9 июня объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу ночью 9 июня объявили на территории всей Украины.Воздушная тревога / Источник: Иван Шилов (с) ИА REGNUMПо данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, первыми об опасности с воздуха предупредили жителей 13 регионов страны, а также Киева.

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