«Выламывают и проезжают»: жители СНТ «Шинник» жалуются на отдыхающих «омских Мальдив». В редакцию «Новостей Омска» обратились дачники.
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«Выламывают и проезжают»: жители СНТ «Шинник» жалуются на отдыхающих «омских Мальдив». В редакцию «Новостей Омска» обратились дачники.
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