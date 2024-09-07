Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Краткая история авиационного двигателестроения и новые горизонты России

Краткая история авиационного двигателестроения и новые горизонты России

Толковый разбор темы авиационного двигателестрония. Как Советский Союз смог создать настоящие инженерные шедевры в сложный послевоенный период? Можно ли целиком скопировать иностранный двигатель? Чему в своё время мы научились у немцев и чему немцы учатся у нас? Почему новые авиационные двигатели создаются так долго? Как учат молодых российских инженеров? Для чего создана современная модификация Ан-2 под названием ТВС-2МС и зачем ей новый российский двигатель? Как выглядит легендарный Ту-144 изнутри? Расскажем, покажем и даже запустим некоторые бортовые системы Ту-144 в этом эксклюзивном видео «Время – вперёд!» из Самарского университета им.

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