Российский рынок акций уверенно отскочил после коррекции, ЦБ установил курс доллара на выходные на уровне 83,62 рубля.
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