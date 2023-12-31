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Китай

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Китайско-российские отношения сохраняли здоровое и стабильное развитие в 2023 году -- Си Цзиньпин

Пекин, 31 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в воскресенье, что перед лицом невиданных за столетие изменений и нестабильной международной и региональной обстановки китайско-российские отношения всегда поддерживали здоровое и стабильное развитие и уверенно продвигались в правильном направлении в 2023 году.

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