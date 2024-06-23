Заявление Минобороны России

В течение прошедшей ночи с 22 на 23 июня пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщает МО РФ.
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