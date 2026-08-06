Мы в "Рациональность" против прагматики. Украина истощается в интересах США

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Отдать на откуп страну с любой территорией это смерть нашему государству . Там обязательно сделают из неё ещё более злого врага России и проникновение в нашу экономику враждебного соседа да ещё полного управления США -мирового врага всех стран и наций . Это значит одно- дать квартиру прямо на территории Кремля чёрту . Уж не знаю чья это затея , но все русские церкви у них уже разрушены и оккупировали их сами видите сатанисты . Даже трудно представить кому мозги поправить .