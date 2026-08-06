Ростислав Ищенко Очередной отставной подполковник армии США, Дэниэл Дэвис, внезапно заявил, что Зеленский утратил способность рационально вести войну.
Мы в "Рациональность" против прагматики. Украина истощается в интересах США
Комментарии
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Юрий Золотарев
В ЛЮБОМ случае: обандерившаяся Украина - это смертельная болячка на теле нашей Планеты! Потому - подлежит хирургическому (физическому) устранению.
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Отдать на откуп страну с любой территорией это смерть нашему государству . Там обязательно сделают из неё ещё более злого врага России и проникновение в нашу экономику враждебного соседа да ещё полного управления США -мирового врага всех стран и наций . Это значит одно- дать квартиру прямо на территории Кремля чёрту . Уж не знаю чья это затея , но все русские церкви у них уже разрушены и оккупировали их сами видите сатанисты . Даже трудно представить кому мозги поправить .
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