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NewsOne

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Как интриги в руководстве ВСУ могут ускорить освобождение Славянска и Краматорска

Как интриги в руководстве ВСУ могут ускорить освобождение Славянска и Краматорска

В соответствии с украинской политической традицией, новый главком ВСУ Михаил Драпатый начал свою деятельность на этом посту с зачистки «наследия» своего предшественника.

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