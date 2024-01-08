Военкомы Украины хотят лишить беженцев прав и банковских карт Ольга Вайленко4 января комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал рассмотрение нового законопроекта о мобилизации.
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