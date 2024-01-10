«Это наша страна — мы должны быть здесь хозяевами»

Борис Леонтьев

Как интересно построены опросы в подобных статьях. Похоже тот автор и этой пытается навязать нам то, что за любое преступление мигранта достаточно выслать из нашей страны. Нет!!! Высылать надо за штрафы ГИБДД или мат в общественном месте или за появление даже просто на улице в нетрезвом состоянии. Вот в этих случаях вместе с семьёй и всеми домочадцами. А может с каждым высылаемых ещё и по 100 человек из диаспоры до кучи. А за любое преступление мигрант должен получать максимальные сроки и сидеть в колонии строгого режима без права УДО. Ну а для рецидивистов пора вернуть смертную казнь.