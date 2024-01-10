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«Это наша страна — мы должны быть здесь хозяевами»

«Это наша страна — мы должны быть здесь хозяевами»

Царьград На своей собственной земле русские должны быть хозяевами, и нельзя позволять «гостям» устраивать на ней беспредел.

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Комментарии
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Александр Попов
Всех ГНАТЬ по АУЛАМ, заменить на СЕВЕРОКОРЕЙЦЕВ - ВАХТОЙ.
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1 час.
Сергей Кириллов
Аккуратней с выражениями, автор! Среди ПОЛНОПРАВНЫХ граждан России ещё десятки национальностей кроме русских! И все они - хозяева страны!!!
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1 час.
Борис Леонтьев
Как интересно построены опросы в подобных статьях. Похоже тот автор и этой пытается навязать нам то, что за любое преступление мигранта достаточно выслать из нашей страны. Нет!!! Высылать надо за штрафы ГИБДД или мат в общественном месте или за появление даже просто на улице в нетрезвом состоянии. Вот в этих случаях вместе с семьёй и всеми домочадцами. А может с каждым высылаемых ещё и по 100 человек из диаспоры до кучи. А за любое преступление мигрант должен получать максимальные сроки и сидеть в колонии строгого режима без права УДО. Ну а для рецидивистов пора вернуть смертную казнь.
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19 мин.

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