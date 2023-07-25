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По подозрению в убийстве 16-летней девочки в Дивногорске задержан ранее судимый мужчина

По подозрению в убийстве 16-летней девочки в Дивногорске задержан ранее судимый мужчина 34 лет. О том, что следователи оперативно задержали подозреваемого, сообщило СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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