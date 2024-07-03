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The Innovation: мох S. caninervis переносит высокую радиацию и холод до −196°C

The Innovation: мох S. caninervis переносит высокую радиацию и холод до −196°C

В исследовании ученых из Синьцзянского института экологии и географии Китайской академии наук было обнаружено, что мох Syntrichia caninervis, известный также как степной крученый мох, является наиболее подходящим растением для колонизации Марса.

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