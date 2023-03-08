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Сирены воздушной тревоги взревели ночью в Киеве и ряде областей Украины

Сирены воздушной тревоги взревели ночью в Киеве и ряде областей Украины

Ночью в столице Украины и еще пяти областях страны сработали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на мониторинговые ресурсы.

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