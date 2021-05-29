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Зонт, мини-бар и табуретки: представлен эксклюзивный Rolls-Royce

Зонт, мини-бар и табуретки: представлен эксклюзивный Rolls-Royce

Компания представила уникальный 5,9-метровый кабриолет, построенный по индивидуальному заказу. Британский производитель роскошных автомобилей объявил о возвращении к традициям коучбилдинга, то есть строительства машин по индивидуальным заказам.

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