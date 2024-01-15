Глава BlackRock сомневается, что Биткоин когда‑нибудь станет валютой

Глава крупнейшей инвесткомпании в мире BlackRock Ларри Финк выразил сомнения в практичности использования Биткоина для повседневных транзакций, подчеркнув, что общественность должна воспринимать его исключительно как класс активов.
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