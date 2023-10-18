Андрей Мишин: Байден «сольёт» Украину под шумок войны в Израиле?

В Киев приехала новый босс Зеленского — Пенни Прицкер. Представительница старого мафиозного клана и одна из богатейших женщин США, Пенни сделала себе политическую карьеру во времена президентства Обамы, который назначил ее министром торговли.
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