Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.
Анклавам – приготовиться: Россия вышла из конвенции о нацменьшинствах. Пора пересмотреть законодательство
Комментарии
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Балу -
Даже заезжие среднеазиатские чурбаны имеют в России больше прав, чем русские...
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53 мин.
А Кудасов
Как такое справедливое плохо и медленно доходит до нас.
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26 мин.
Betahon
Параллельно с решением Президента надо бы и восстановить роль и статус СРН Союза Русского Народа, освященного Иоанном Кронштадским и поддержанного царем-батюшкой. До искусственного развала СРН местными предателями и англо-саксонской мерзотой в нем состояло более 12 миллионов граждан России(население страны на тот момент составляло примерно такое же как сейчас в России!). СРН удалось предотвратить первую еврейскую революцию 1905-1907 г.г.
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13 мин.
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