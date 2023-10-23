Анклавам – приготовиться: Россия вышла из конвенции о нацменьшинствах. Пора пересмотреть законодательство

Betahon

Параллельно с решением Президента надо бы и восстановить роль и статус СРН Союза Русского Народа, освященного Иоанном Кронштадским и поддержанного царем-батюшкой. До искусственного развала СРН местными предателями и англо-саксонской мерзотой в нем состояло более 12 миллионов граждан России(население страны на тот момент составляло примерно такое же как сейчас в России!). СРН удалось предотвратить первую еврейскую революцию 1905-1907 г.г.