Губернатор Смоленской области Василий Анохин назвал количество участников «Кросса Нации»

Губернатор: «Благодарю неравнодушных к бегу смолян за спортивный дух, энергию и стремление к победе!» Более 1500 человек вышли сегодня на старт масштабного спортивного праздника «Кросс Нации» сегодня в Смоленской области, заявил глава региона Василий Анохин.