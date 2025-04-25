Названы вероятные последствия планов Трампа по выводу войск из Европы

В первую очередь от сокращения американских войск пострадают Польша и страны Прибалтики. Об этом заявил научный сотрудник по вопросам Европы и внешней политики США в организации «Совет по международным отношениям» Бен Харрис, пишет Politico.
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