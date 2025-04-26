Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 757 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Русских
    Да уж... Освобождаем крохами, а проебываем ворохами.Прорыв под Дзержи...
  • людмила михайлик
    Пасхальные дни продолжаются успехами наших воинов и освобождением Курской области,поражает нехристей,так ииПрорыв под Дзержи...
  • Лидия Санникова
    "Добренький"...Путин подтвердил ...

Сколько грамотных было в Российской Империи до 1917 года?

Сколько грамотных было в Российской Империи до 1917 года?

Я наткнулся на странные данные по грамотности в России до революции, и я хочу запросить помощь зала, так как они поставили меня в тупик.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Косторнов
Чё   за  высер   то  .оказывается   царь  то   благодетель  всенародный   земля  ему  стекловатой..
Ответить
17 час.
Александр Рожков
А Вы чего хотели от ельцинистов?
Ответить
9 час.
Астон Мартин
очень правильное и точное название
Ответить
7 час.
наверх