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Бари Алибасов женился в 7 раз. Реакция предыдущей жены

76-летний основатель группы «На-На» Бари Алибасов имеет за плечами шесть официальных браков. Женщина, которая помогла ему в период реабилитации после получения травмы позвоночника и находилась с ним рядом в качестве сиделки в последние два года, сумела завоевать его сердце.

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