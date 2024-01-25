Бари Алибасов женился в 7 раз. Реакция предыдущей жены

76-летний основатель группы «На-На» Бари Алибасов имеет за плечами шесть официальных браков. Женщина, которая помогла ему в период реабилитации после получения травмы позвоночника и находилась с ним рядом в качестве сиделки в последние два года, сумела завоевать его сердце.