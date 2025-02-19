Гвардиола ответил на вопрос о своем будущем в «Манчестер Сити» после вылета от «Реала» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Реала» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (1:3), а также ответил на вопрос, собирается ли он продолжать тренировать команду в следующем сезоне.