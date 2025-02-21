Сотрудники уголовного розыска северо-востока столицы установили причастность курьера к двум эпизодам мошенничества на сумму более 5 млн рублей

В полицию обратился 72-летний москвич, который сообщил, что на его мобильный телефон в течение нескольких дней неоднократно поступали звонки от неизвестных лиц, которые представлялись работниками различных силовых структур.
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