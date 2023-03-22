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Владимир Путин и Си Цзиньпин по итогам встречи в Москве заявили о недопустимости развязывания ядерной войны

Владимир Путин и Си Цзиньпин по итогам встречи в Москве заявили о недопустимости развязывания ядерной войны

Президент Российской Федерации Владимир Путин и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин по итогам встречи и российско-китайских переговоров в Москве заявили о недопустимости развязывания ядерной войны.

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