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Натасканные собаки и электроток: Мирошник раскрыл детали пыток в тайных тюрьмах Украины

Натасканные собаки и электроток: Мирошник раскрыл детали пыток в тайных тюрьмах Украины

Украинские военные применяют натасканных собак, электрические стулья и медицинские препараты для истязания пленных в секретных тюрьмах, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник .

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