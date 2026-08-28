Украинские военные применяют натасканных собак, электрические стулья и медицинские препараты для истязания пленных в секретных тюрьмах, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник .
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