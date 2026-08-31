Британский хореограф Кук признался, что у него хорошо сложилась работа в России

Британский хореограф Джона Пол Кук признался ТАСС, что у него хорошо сложилась карьера в России после переезда в 2022 году.
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