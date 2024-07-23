Кухня и дом
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Кухня и дом

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  • СЭМЭН Иваницкий
    дбл... бл...(((Пылесос перестал ...
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  • Алексей
    Ха ха.Таже яичница,вид сбоку😁.Заголовок-отстой.Хватит есть по ут...

Подойдут и для дачи, и для городской квартиры!

Подойдут и для дачи, и для городской квартиры!

﻿﻿Кто сказал, что занавески для душа остались в прошлом? Да, конечно, во многих ванных комнатах сейчас используются прозрачные душевые перегородки или стеклянные перегородки, но это не значит, что времена старых штор прошли.

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