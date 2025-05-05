Патент на перспективный южнокорейский танк K3 (NG-MBT)

Перспективный южнокорейский основной боевой танк K3 (NG-MBT) (с) KIPO Hyundai Rotem Южнокорейская компания Hyundai Rotem зарегистрировала (под номером 3020240034192) в местном патентном агентстве KIPO (Korean Intellectual Property Office) облик перспективного основного боевого танка следующего поколения.
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