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Способна ли 44-я дивизия ПВО Балтийского флота купировать удар НАТО?

Способна ли 44-я дивизия ПВО Балтийского флота купировать удар НАТО?

Способна ли 44-я дивизия ПВО Балтийского флота купировать удар НАТО?На фоне спешного расширения присутствия Объединённых сухопутных войск (ОВС) НАТО и явных эскалационных признаков на балтийском операционном направлении Восточноевропейского условного театра военных действий особую актуальность обретает анализ противоракетного потенциала калининградской зоны A2/AD и белорусского противовоздушного заслона, прикрывающих «Сувалкский коридор» и стратегически важную военно-промышленную инфраструктуру России в её европейской части.

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