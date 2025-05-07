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Эксперт Власов рекомендует отключить электроприборы перед отъездом на выходные

Перед отъездом на длительные выходные необходимо принять меры для обеспечения безопасности дома. Основатель компании Watts Battery, эксперт рынка НТИ EnergyNet Юрий Власов рассказал, как правильно подготовить дом к длительному отсутствию.

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