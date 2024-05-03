На территории украинского государства продолжаются ожесточенные бои. В Киеве и на Западе постоянно заявляют о том, что живые ресурсы Вооруженных сил Незалежной практически полностью израсходованы, воевать фактически некому.
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