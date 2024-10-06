Скандал в туалете Джонсона: что обнаружили после визита Нетаньяху?

В своих мемуарах бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что после визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в 2017 году в его личном туалете было обнаружено подслушивающее устройство.
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