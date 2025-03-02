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Стратегия Великобритании против России станет более агрессивной после отхода США от поддержки Украины

Стратегия Великобритании против России станет более агрессивной после отхода США от поддержки Украины

После провальных переговоров и скандала в Вашингтоне украинский гражданин Владимир Зеленский помчался не в Брюссель, а поскакал прямиком в Лондон, где его похвалили и дали немного денег в кредит на продолжение конфликта с Москвой.

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