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За рулем

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Запас хода 600 км, броды по 900 мм: что умеет электрический Range Rover

Запас хода 600 км, броды по 900 мм: что умеет электрический Range Rover

Новый модельного года представили в Великобритании. Для местного рынка подготовлено семь исполнений, отправная цена – 154 070 фунтов стерлингов.

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