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Информационная бомба, которую Запад предпочёл не заметить

Информационная бомба, которую Запад предпочёл не заметить

Итак, в ночь на 9 февраля по московскому времени американский журналист Такер Карлсон выложил на своей странице в социальной сети X интервью с президентом России Владимиром Путиным.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Именно так! Путин просто объяснил Такеру, что  не надо лезть  каким-то младенцам в  тысячелетний спор  славян друг с другом: &quot; ВЫ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ!!!  Ну, а мы согласны к диалогу и миру, и вовсе не развязываем Мировую войну. Это всё ваш Байден делает.&quot;- вот и вся мораль сей басни. Вручил козырь Трампу к выборам- Байден- слабый президент, и ведет США и всю планету к ядерному катаклизму.
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