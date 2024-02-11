Информационная бомба, которую Запад предпочёл не заметить

Natalija Osminina

Именно так! Путин просто объяснил Такеру, что не надо лезть каким-то младенцам в тысячелетний спор славян друг с другом: " ВЫ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ!!! Ну, а мы согласны к диалогу и миру, и вовсе не развязываем Мировую войну. Это всё ваш Байден делает."- вот и вся мораль сей басни. Вручил козырь Трампу к выборам- Байден- слабый президент, и ведет США и всю планету к ядерному катаклизму.