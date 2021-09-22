Разница в восприятии отношений у мужчины и женщины

Ванилла SUПолитикаРазница в восприятии отношений у мужчины и женщиныДрузья, привет! Так уж сложилось исторически, что у мужчины и женщины разный подход к такому понятию как отношения.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWWaleryУ Вас, автор, на первом месте финансы... но это сегодня - менталитет проститутки. А почему не рассматриваете свои наблюдения на более обширный временной период, когда финансы не были смыслом жизни? Имею в виду страну, в которой не было секса... были только Любовь и преданные отношения. Или вы очень молод, автор, или на Канта или Гегеля совсем не тяните. Глупости написали, и только очевидно на примере своего личного опыта... таки зачем обобщаете?Комментировать
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