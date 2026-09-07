Резервы РФ выросли до $769 млрд за счет золота

Международные резервы Российской Федерации за август 2026 года увеличились на 6,8%, достигнув 769,022 млрд долларов.
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