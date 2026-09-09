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Минпросвещения: длительность уроков в школе должна составлять от 35 до 45 минут

Минпросвещения: длительность уроков в школе должна составлять от 35 до 45 минут

Продолжительность школьных уроков в первом классе должна составлять 35-40 минут, а во 2-11-х классах — до 45 минут, сообщил эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

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