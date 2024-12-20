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Царьград

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Совет Федерации одобрил закон о штрафах до 80 тысяч рублей за продажу вейпов детям

Совет Федерации одобрил закон о штрафах до 80 тысяч рублей за продажу вейпов детям

Совет Федерации утвердил закон об уголовной ответственности за повторную продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, включая вейпы и кальяны.

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