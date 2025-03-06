Бублик проиграл четвертый матч подряд

Он проиграл 349-й ракетке мира Есуки Ватануки – 3:6, 6:3, 3:6. Для Бублика это четвертое поражение подряд и восьмое в десяти матчах этого сезона.
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