Кипр выдал РФ обвиняемого в мошенничестве с выплатами за Чернобыль

В Кипре приняли решение экстрадировать гражданина РФ Бориса Сосина, которого обвиняют в хищении 2,5 миллиона рублей при мошенничестве с компенсациями за имущество, потерянное после аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
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